البرلمان يقرر استضافة مجلس الدولة في الجلسات المُقبلة

2023/04/29 | 16:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قرر مجلس النواب، بجلسته المنعقدة اليوم السبت، استضافة مجلس الدولة في الجلسات المقبلة بناءاً على طلب مقدم من ١٦٣ نائب.

وقالت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان “البرلمان يستضيف مجلس الدولة بناءاً على طلب مقدم من ١٦٣ نائب في الجلسات المُقبلة”.

وكان مجلس النواب عقد اليوم السبت، الجلســـــة رقم (21) الـــدورة الانتخابية الخامسة- السنـة التشريعية الثانية- الفصـــل التشريعـــي الاول برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

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