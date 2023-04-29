النزاهة: استقدام مدير عام الشركة العامة لصناعة النسيج والجلود

2023/04/29 | 16:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، صدور أمر استقدام بحق مسؤولين في إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن؛ لارتكابهما ما يخالف واجباتهما الوظيفيَّة.

وقال بيان للهيئة، تلقته (بغداد اليوم)، ان "قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدر أمر استقدام بحق المدير العام للشركة العامة لصناعة النسيج والجلود ومدير القسم القانوني فيها، إثر التهم الموجهة إليهما بمخالفة واجباتهما الوظيفيَّة".

واضاف البيان، إن "أمر الاستقدام الذي شمل موظفاً سابقاً في الشركة(منسباً حالياً في الأمانة العامة لمجلس الوزراء)، صدر استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات"، لافتاً الى انه "إثر تكليف المتهمين موظفاً من خارج الدائرة بتدوين أقواله بصفته ممثلاً قانونياً عنها، بالرغم من وجود قسم قانوني وممثلين قانونيين للشركة".

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