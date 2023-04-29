سياسي يستعرض إيجابيات وموانع اقرار سلم الرواتب الجديد- عاجل

2023/04/29 | 16:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أكد القيادي في ائتلاف النصر عقيل الرديني، اليوم السبت، وجود اربع إيجابيات لسلم الرواتب المزمع اعتماده من قبل حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقال الرديني لـ(بغداد اليوم)، إن "سلم الرواتب يمثل تحديًا كبيرًا أمام حكومة السوداني على اعتبار هناك وزارات لديها استحقاق ورواتب مالية تفوق مؤسسات أخرى رغم ان كلاهما ضمن مسار قانوني واحد ويمثلون موظفين في الدولة".

واضاف، أن "اربع ايجابيات تدفع حكومة السوداني للمضي في سلم الرواتب ابرزها تقليل الفوارق في الرواتب بين وزارات الدولة ومعالجة ظاهرة النقل بين الوزارات بسبب الاختلاف الكبير في ملف الرواتب والذي له تبعات مالية وإدارية"، مبينا انه "لا يمكن أن تستقر مؤسسات الدولة في ظل هذه الفوارق العالية".

واشار الى أن "سلم الرواتب لايزال قيد الدراسة من قبل لجان خاصة لأنه سيضيف استحقاقات مالية أخرى"، مبينا أنه "مهما كانت الاستقطاعات من الوزارات ذات الرواتب العالية الى الاخرى التي رواتب موظفيها متدنية لا يمكن تغطيتها لذا فأن الامر خاضع للتدقيق".

وأوضح أنه "لا يمكن أن يعمل به دون الاحاطة بكل تبعاته واكمال اجراءاته بهدف خلق العدالة والانصاف بين كل موظفي الدولة".

وفي وقت سابق كشف رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، عن آخر تطورات سلم الرواتب الجديد، مبينا أنه منفصل عن الموازنة المالية وتزامن وصوله معها.

واكد أن اللجنة لن تقبل بالحد الأدنى لراتب أي موظف، مشيرا الى وجود مخصصات 50% و30% كخطورة وزوجية ومعيشية وشهادة وغيرها.

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