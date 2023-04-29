خبير: البرلمان يسعى لتخفيض العجز الى 18 تريليون دينار

2023/04/29 | 16:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أكد الخبير الاقتصادي نبيل العلي، السبت، وجود حراك نيابي لتخفيض العجز في موازنة2023 الى نحو 20 تريليون دينار.

وقال العلي لـ "الاقتصاد نيوز" إن "النفقات التشغيلية مقدره بموجب الموازنة بمبلغ ١٥٠ تريليون دينار وهو رقم كبير"، مضيفا أنه "من المتوقع ان يتم تخفيضه بحدود ٤٥ ترليون ليصبح ما يقارب ١٠٥ ترليون".

وأوضح أن هذا "التخفيض سيجعل الموازنة باكملها ١٥٢ ترليون دينار وينخفض العجر الى حدود ١٨ ترليون بدلا عن ٦٣ ترليون".

وأشار الى أن "هذا الرقم مقبول ضمن قانون الادارة المالية".

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