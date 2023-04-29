وزير الإعمار يسحب العمل من الشركات المنفذة لمشروعين في ذي قار

2023/04/29 | 16:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

قرر وزير الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة بنگين ريكاني، اليوم السبت، سحب العمل من الشركات المنفذة لمشروعين في الناصرية.

وقالت وزارة الإعمار في بيان ان "وزير الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة بنگين ريكاني، قرر سحب العمل من الجهات المنفذة لمشروعين في مدينة الناصرية"، مبينة ان "ذلك جاء اثناء جولته الميدانية لمتابعة مشاريع الوزارة في محافظة ذي قار".

واكد الوزير ان "سحب العمل تم من مشروعي مجسر الاسكان وماء الناصرية، واحالتهما الى شركات رصينة لاكمالهما"، مشيرا الى ان "الوزارة عازمة على حسم جميع المشاريع المتلكئة في المحافظة".

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