أزمة السودان.. الحل سياسي أم عسكري؟

2023/04/29 | 16:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدخل المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أسبوعها الثالث، على الرغم من هدنة جديدة وجهود دولية في محاولة لوقف القتال، فيما يشير خبراء لموقع "الحرة" إلى سبل وسيناريوهات نهاية الاقتتال الذي تسبب في مقتل المئات وإصابة ونزوح الآلاف داخل السودان وخارجها.

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