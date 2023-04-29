الرئيس الأوكراني: هجومنا المضاد على القوات الروسية قيد الإعداد و

2023/04/29 | 16:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في مقابلة نُشرت السبت، إن هجومًا مضادًا ضد القوات الروسية قيد الإعداد، و"سيحدث".

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