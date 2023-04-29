تقرير: صادرات تركيا الى العراق تتراجع 17% في 3 أشهر

2023/04/29 | 17:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أفاد تقرير محلي، السبت، بتراجع صادرات تركيا الى العراق، العام الجاري بـ 17% مقارنة بعام 2022.

وقال رئيس مؤسسة عراق المستقبل منار العبيدي في تقرير إن "الصادرات التركية الى العراق تراجعت في الربع الاول من السنة الحالية بمقدار 17% على اساس سنوي وبمقدار 32% على اساس فصلي لتبلغ قيمة الصادرات التركية الى العراق في الربع الاول من السنة الحالية بحدود 2.2 مليار دولار امريكي بعد ان كانت في الربع الاول من 2022 بحدود 2.7 مليار دولار امريكي وبمقدار 3.3 مليار دولار امريكي في في الربع الرابع من 2022 ".

وأضاف، أن "صادرات المواد الغذائية التي تمثل 30% من مجمل الصادرات التركية تراجعت الى العراق بنسبة 22% على اساس سنوي وبمقدار 27% على اساس فصلي ".

وتابع أن "صادرات تركيا من المواد المصنعة المختلفة والتي تتمثل في الذهب والملابس والاثاث وتشكل ما نسبته 23% من مجمل الصادرات فتراجعت بنسبة 26% على اساس سنوي وبنسبة 43% على اساس فصلي".

وتراجعت "صادرات تركيا من المصنوعات الاساسية كالورق والحديد ومختلف المعادن والتي تمثل مانسبته 22% من مجمل الصادرات بنسبة 13% على اساس سنوي وبنسبة 32% على اساس فصلي ".



وفقا للتقرير

ولم "تحقق اي من المنتوجات التركية نسبة نمو سوى المشروبات والسكائر ,التي تمثل ما نسبته 1.7% من مجمل الصادرات, التي نمت على اساس سنوي بنسبة 5% ولكن تراجعت على اساس فصلي بنسبة 14%".

ويعود اسباب هذا التراجع، بحسب العبيدي الى "عاملين اساسين الاول يتعلق بالزلزال الذي ضرب تركيا وادى الى توقف الكثير من المشاريع وايضا الى صعوبة التحويلات المالية نتيجة الاجراءات الاخيرة في تنظيم التحويلات المالية الى تركيا كما ساهم ارتفاع مستوى التضخم وانخفاض قيمة الليرة التركية الى انخفاض قيمة البضائع المصدرة الى العراق ".

واشار الى أن "تركيا تعتبر الشريك التجاري الثالث للعراق بعد كل من الصين والامارات العربية المتحدة اعتمادا على قيمة الصادرات الى العراق".

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