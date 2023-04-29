القبض على 8 متهمين مطلوبين للقضاء في كربلاء



القبض على 8 متهمين مطلوبين للقضاء في كربلاء
2023/04/29 | 17:09 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت قيادة شرطة كربلاء، السبت، انه

قوة من مكافحة الإجرام احكمت قبضتها

على 8 متهمين مطلوبين للقضاء العراقي.

 

وذكرت القيادة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "استطاعت مفارز قسم مكافحة

الإجرام من

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