القبض على 8 متهمين مطلوبين للقضاء في كربلاء

2023/04/29 | 17:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة كربلاء، السبت، انه

قوة من مكافحة الإجرام احكمت قبضتها

على 8 متهمين مطلوبين للقضاء العراقي.





وذكرت القيادة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "استطاعت مفارز قسم مكافحة

الإجرام من

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