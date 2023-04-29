2023/04/29 | 17:09 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت قيادة شرطة كربلاء، السبت، انه
على 8 متهمين مطلوبين للقضاء العراقي.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 8 متهمين مطلوبين للقضاء في كربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
قوة من مكافحة الإجرام احكمت قبضتها
على 8 متهمين مطلوبين للقضاء العراقي.
وذكرت القيادة في بيان تلقته وكالة نون
الخبرية، انه "استطاعت مفارز قسم مكافحة
الإجرام من
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 8 متهمين مطلوبين للقضاء في كربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 8 متهمين مطلوبين للقضاء في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).