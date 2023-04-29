استقرار اسعار الدولار في بغداد وكردستان مع الإغلاق

2023/04/29 | 17:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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استقرت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم السبت، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل .

وقال مصدر مطلع، إن بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد على 141200 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلت صباح هذا اليوم.

واشار المصدر ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 142250 دينارا عراقيا، بينما بلغ الشراء 140000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار استقرارا ايضا حيث بلغ سعر البيع 141550 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 141450 دينارا مقابل 100 دولار.

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