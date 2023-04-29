2023/04/29 | 17:25 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2Y--3K8ew_E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في نينوى : العوائل العربية نظمت وقفة احتجاجية للمطالبة بالعودة إلى سنجار) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في نينوى : العوائل العربية نظمت وقفة احتجاجية للمطالبة بالعودة إلى سنجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).