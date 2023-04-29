وزيره: توجيهات من الصدر مساء اليوم

2023/04/29 | 17:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ستصدر الليلة بمشيئة الله من خلال صفحة صالح محمد العراقي توجيهات مهمة من قِبل سماحة السيد القائد فإلى ذلك نسترعي انتباهكم..





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