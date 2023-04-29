2023/04/29 | 17:28 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
بغداد اليوم - ستصدر الليلة بمشيئة الله من خلال صفحة صالح محمد العراقي توجيهات مهمة من قِبل سماحة السيد القائد فإلى ذلك نسترعي انتباهكم..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزيره: توجيهات من الصدر مساء اليوم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - ستصدر الليلة بمشيئة الله من خلال صفحة صالح محمد العراقي توجيهات مهمة من قِبل سماحة السيد القائد فإلى ذلك نسترعي انتباهكم..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزيره: توجيهات من الصدر مساء اليوم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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