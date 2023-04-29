العراق يعيش آخر 3 أيام من الاجواء اللطيفة.. وأول موجة لاهبة في الطريق- عاجل

2023/04/29 | 17:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

يعيش العراق 3 أيام من الاجواء اللطيفة بانخفاض درجات الحرارة، قبل ان يتأثر البلد بأول موجة حرارة بفعل المنظومتين المسؤولتين عن موجات الحرارة اللاهبة التي يشهدها العراق كل صيف.

وذكر المنبئ الجوي صادق عطية في إيضاح ورد لـ"بغداد اليوم"، أنه "مع اقتراب حلول شهر آيار، هنالك انخفاض متوقع بدرجات الحرارة، واجواء تميل الى الاعتدال خلال الايام الاحد والاثنين والثلاثاء، ثم ارتفاعها التدريجي مابعد ذلك".

واضاف أن "التوقعات تشير الى تأثرنا بأول موجة حر خلال الثلث الاول من شهر آيار، بحيث ترتفع درجات الحرارة لتتجاوز (٤٠) درجة مئوية في مدن جنوب البلاد".

وبين ان "الارتفاع هذا ناتج عن بداية تأثرنا بمنخفض شبه الجزيرة الحراري الموسمي، فضلا عن مرتفع جوي في الطبقات العليا".

واشار الى ان "هاتين المنظومتين تسودان خلال اغلب ايام فصول الصيف في العراق وهما مسؤولتان عن موجات الحرارة التي يشهدها العراق والمنطقة خلال فصل الصيف اللاهب".

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