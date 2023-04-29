2023/04/29 | 17:30 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الحكومة يوجه بمراجعة عقود الخدمات في مطار بغداد وإجراء توسعة له هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/04/29 | 17:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الحكومة يوجه بمراجعة عقود الخدمات في مطار بغداد وإجراء توسعة له) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الحكومة يوجه بمراجعة عقود الخدمات في مطار بغداد وإجراء توسعة له) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).