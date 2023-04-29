الرئيس العراقي يزور طهران ويبحث مع نظيره الإيراني العلاقات الثنائية

2023/04/29 | 17:30 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم السبت مع نظيره العراقي عبد اللطيف رشيد في طهران العلاقات بين البلدين، وذلك في أول زيارة رسمية للرئيس العراقي منذ انتخابه في أكتوبر/تشرين الأول 2022.

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