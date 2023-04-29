وزارة الهجرة توزع حصصاً اغاثية بين أكثر من اربعة آلاف أسرة نازحة في محافظتي أربيل والسليمانية

2023/04/29 | 17:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وزعت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم السبت، مواداً اغاثيةً للنازحين داخل المخيمات في محافظتي اربيل والسليمانية.وذكر بيان للوزارة وتلقته ايرث نيوز “إذ وزعت الفرق الميدانية التابعة لفرع الوزارة في محافظة اربيل حصصاً أغاثية بين (3,253) أسرة نازحة تسكن في مخيمات الخازر وهرشم وحسن شام u2 وu3، كما وزعت الفرق الميدانية التابعة لفرع الوزراة […]

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