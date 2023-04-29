اردوغان يصطحب ضيفيه الاذربيجاني و الليبي الى ميدان انتخابي ويرمي على أنصاره الزهور

2023/04/29 | 17:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة مؤرخة في 11 نيسان/ابريل 2023 للرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال حدث في إطار الحملة الانتخابية قي أنقرة © ا ف ب/ارشيف ادم اتلان اسطنبول (أ ف ب) – ظهر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان شخصيا السبت في اسطنبول، للمرة الأولى بعد غياب عن الساحة العامة ثلاثة أيام بسبب الوعكة الصحية التي أبعدته […]

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