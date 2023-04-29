دور السينما الامريكية ترحب بقرار شركات التكنولوجيا بعرض أفلامها في الصالات قبل منصاتها

2023/04/29 | 17:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- © AFP الرئيس الجديد للاتحاد الوطني لأصحاب دور السينما مايكل أوليري في لاس فيغاس بتاريخ 25 نيسان/ابريل 2023 لاس فيغاس (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – حظي قرار “آبل” و”أمازون” بعرض عدد كبير من أفلامهما في دور السينما قبل إتاحتها عبر منصتيهما، بإشادة كبيرة من أصحاب صالات السينما الأميركية.وقال الرئيس الجديد للاتحاد الوطني لأصحاب […]

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