“أميرة الثعابين” تعيد الأفاعي الى بيئتها الطبيعية.. وتنقذ سكان بورما منها

2023/04/29 | 17:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- © AFP صيادة الثعابين شوي لي تمسك بثعبان بايثون في دير مينغالاردون البوذي في 12 كانون الثاتي/يناير 2023 في مدينة رانغون البورمية كيوتاغا (بورما) (أ ف ب) – انهمك فريق من صيادي الثعابين عند ساعات الصباح الأولى في أحد أديرة رانغون في بورما بوضع نحو 30 ثعباناً أسَرَها في الأشهر الأخيرة في منازل المدينة في […]

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