"حصار الخرطوم".. هل تنبأ مسلسل "ذا سيمبسونز" بما يجري في السودان؟

2023/04/29 | 17:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع كل حدث ذو اهتمام عالمي، يتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي منشورات تزعم أن مسلسل "ذا سيمبسونز" الكرتوني الشهير سبق أن تنبأ بالحدث نفسه.

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