2023/04/29 | 17:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني نوه صالح محمد العراقي، الملقب بـ”وزير الصدر” و “وزير القائد”، اليوم السبت، عن توجيهات مهمة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ستصدر الليلة.وقال العراقي، في تدوينة له اطلع عليها / المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الليلة..



السيد الصدر يُصدر توجيهات مهمة المركز الخبري الوطني.

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