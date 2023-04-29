مدرب برشلونة يقلل من أهمية عودة ميسي

2023/04/29 | 17:50 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 29 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: صرح المدير الفني لبرشلونة، تشافي هيرنانديز، بأنه لا يعرف ما...

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