2023/04/29 | 18:00 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: YN41NgVh138

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خط أحمر يعود يوم الأحد) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. خط أحمر يعود يوم الأحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).