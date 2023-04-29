ميسان.. نصب 5 سيطرات للبحث عن المطلوبين للقضاء

2023/04/29 | 18:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة فرقة الدر السريع، اليوم السبت، نصب 5 سيطرات للبحث عن المطلوبين للقضاء في ميسان.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بتوجيه من قبل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، بفرض الأمن وسلطة القانون في محافظة ميسان، نفذ الفوج الرابع التابع للواء الأول فرقة الرد السريع وبالتعاون مع قسم استخبارات الفرقة، وضمن قاطع قيادة عمليات ميسان، عملية تفتيش لعدد من مناطق محافظة ميسان".

وأضافت انه "تم نصب خمس سيطرات للبحث عن المطلوبين للقضاء".

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