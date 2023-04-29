وزير الصدر: توجيهات مهمة ستصدر الليلة

2023/04/29 | 18:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن ما بات يعرف بوزير زعيم التيار

الصدري، مقتدى الصدر، السبت، بان

الاخير سيصدر توجيهات مهمة هذه الليلة.

وقال صالح محمد العراقي، في بيان مقتضب

على منصة تليغرام وتابعته وكالة نون

الخبرية، انه "ستصدر ا

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