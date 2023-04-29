المرجعية الدينية العليا.. كسرت قاعدة تحليلات منظمة المجلس الأطلسي الأمريكية

2023/04/29 | 18:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حيدر عاشور

أحياناً تفاجئك أقوال منفلته من كيس

شرطي العالم الكبير "أمريكا" التي أحكمت

شد وثقاها على كل العراق وشعبه، وهي

تطلق نحوه سهاما وحشية من شتى صنوف

الإرهاب.



تلاحقه من خلال ضخ الخرافات

الق

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