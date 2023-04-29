رئاسة البرلمان تعقد اجتماعاً موسَّعاً مع رؤساء الكتل النيابية لمناقشة جدول أعمال الجلسات المقبلة

2023/04/29 | 18:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقدت رئاسة مجلس النواب، اليوم السبت، اجتماعاً موسَّعاً مع رؤساء الكتل النيابية؛ لمناقشة الموضوعات وجدول أعمال جلسات المجلس المقبلة.

وقال مكتب اعلام رئيس البرلمان في بيان “عقدت رئاسة مجلس النواب، اليوم السبت، اجتماعاً موسَّعاً مع رؤساء الكتل النيابية؛ لمناقشة الموضوعات وجدول أعمال جلسات المجلس المقبلة”.

واضاف البيان “فضلاً عن القوانين غير المُشرَّعة الموجودة لدى اللجان الدائمة، والعمل على إقرارها خلال جدول زمني محدد”.

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