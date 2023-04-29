طقس العراق: انخفاض في الحرارة يسبق موجة حر بدرجات أربعينية

2023/04/29 | 18:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تشير التنبؤات الجوية، السبت، إلى تأثر البلاد بموجة حرّ خلال الثلث الأول من شهر أيار المقبل.

وقال الراصد الجوي صادق عطية في إيضاح ، إنه “مع اقتراب حلول شهر أيار، تشير التوقعات إلى انخفاض متوقع بدرجات الحرارة، وأجواء تميل إلى الاعتدال خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، ثم ترتفع تدريجياً ما بعد ذلك”.

وأضاف، “إذ تشير التوقعات إلى تأثرنا بأول موجة حر خلال الثلث الأول من شهر أيار، بحيث ترتفع درجات الحرارة لتتجاوز 40 درجة مئوية في مدن جنوب البلاد”.

وتابع، “الارتفاع هذا ناتج من بداية تأثرنا بمنخفض شبه الجزيرة الحراري الموسمي مع مرتفع جوي في الطبقات العليا”.

ولفت إلى أن “هاتين المنظومتين تسودان خلال أغلب أيام فصول الصيف في العراق وهما مسؤولتان عن موجات الحرارة التي يشهدها العراق والمنطقة خلال فصل الصيف اللاهب”.

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