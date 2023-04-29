رئيس الجمهورية يلتقي خامنئي في إيران

2023/04/29 | 18:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

التقى رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد، اليوم السبت، بالمرشد الاعلى للثورة الاسلامية في ايران علي خامنئي.

وبحضور رئيس الجمهورية الايراني ابراهيم رئيسي، تباحث رشيد بجملة امور تخص قضايا البلدين مع المرجع خامنئي.

ويجري رشيد زيارة الى طهران يرافقه كل من وزيري الكهرباء والموارد المائية ومستشار الامن القومي، لبحث جملة من الملفات العالقة التي تصب في مصلحة البلدين.

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