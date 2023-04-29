الحشد الشعبي: اعطاء الضوء الاخضر بحماية مبكرة لحقول الحنطة في المناطق المحررة

2023/04/29 | 18:24 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مساحات شاسعة من حقول الحنطة تقع ضمن قواطع مهمة للحشد الشعبي.

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