الإمارات تجلي عددًا من مواطنيها ورعايا من 16 دولة جوًا من السودان

2023/04/29 | 18:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، السبت، وصول طائرة إجلاء تُقل عددًا من مواطنيها ورعايا 16 دولة قادمة من السودان، الذي يشهد اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ منتصف الشهر الحالي، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

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