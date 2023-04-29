موجة حر قادمة في الثلث الأول من شهر أيار.. راصد يسرد التفاصيل

2023/04/29 | 18:52 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير التوقعات إلى تأثرنا بأول موجة حر.

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