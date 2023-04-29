الدوري الممتاز :القاسم ينجو من خسارة أمام نوروز بالوقت القاتل

2023/04/29 | 18:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعادل فريقا القاسم وضيفه نوروز، اليوم

السبت بنتيجة (1-1) في انطلاق منافسات

الجولة 26 للدوري العراقي الممتاز لكرة

القدم.

وجرت المباراة في الساعة الرابعة عصراً

على ملعب كربلاء الدولي، وسجل فريق نادي

نو

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