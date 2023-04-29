ايران تسجل 230 اصابة و14 حالة وفاة جديدة بكورونا

2023/04/29 | 18:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة الايرانية عن تسجيل

230 اصابة و14 حالة وفاة جديدة بكورونا في

البلاد خلال 24 الساعة الماضية.

وأفادت وكالة مهر الايرانية انها أصدرت

وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي

الإيرانية بيانا ا

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