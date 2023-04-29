المرشد الايراني يستقبل الرئيس العراقي

2023/04/29 | 18:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل المرشد الايراني السيد علي

خامنئي عصر اليوم السبت رئيس جمهورية

العراق عبد اللطيف رشيد والوفد المرافق

له.

وأفادت وكالة مهر للانباء، ان

الخامنئي استقبل عصر اليوم السبت رئيس

جمهورية العراق عبد ال

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