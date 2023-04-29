2023/04/29 | 19:10 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6uap_cTAq-Q

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الموصل.. مراسيم افتتاح كنيسة مار توما الرسول للسريان الكاثوليك) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الموصل.. مراسيم افتتاح كنيسة مار توما الرسول للسريان الكاثوليك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).