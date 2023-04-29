2023/04/29 | 19:13 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتدى الصدر يكتب توجيهات مرتقبة لأنصاره و"وزيره" يعيد تفعيل حسابه على تليجرام هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/04/29 | 19:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتدى الصدر يكتب توجيهات مرتقبة لأنصاره و"وزيره" يعيد تفعيل حسابه على تليجرام) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتدى الصدر يكتب توجيهات مرتقبة لأنصاره و"وزيره" يعيد تفعيل حسابه على تليجرام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).