’تصفية عميقة’ تنتظر مسؤولين في الدولة.. ماذا تعني ومن وراءها وما علاقتها بالصدر؟

2023/04/29 | 19:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يبدو للأوساط السياسية أن حديث رئيس الوزراء العراقي الذي تكرر خلال هذه الأيام حول «التعديل الوزاري» مجرد «مراجعة ومحاسبة واستبدال» لمسؤولين أخفقوا في تطبيق برنامج الحكومة، بل مغزاه يتعدى ذلك إلى «تصفية عميقة» للمناصب التنفيذية العليا المرتبطة بحقب سابقة، وممن لها صلة بالوزراء، حسبما أكدت مصادر مطلعة في بغداد وأربيل.وسبق لنوري المالكي، وهو […]

ظهرت المقالة ’تصفية عميقة’ تنتظر مسؤولين في الدولة..



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