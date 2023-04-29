البنك المركزي يدعم منصة

2023/04/29 | 19:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أعلن البنك المركزي العراقي، السبت، المساهمة في دعم صندوق النقد العربي بمبلغ 50 مليون دولار.

وذكر اعلام البنك في بيان أن "محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن اسماعيل العلاق والوفد المرافق له شارك في اجتماعات الهيئات المالية العربية التي تُعقد في العاصمة المغربية، الرباط، للأيام ٢٩-٣٠ نيسان ٢٠٢٣".

وقال العلاق، إن "البنك ساهم في دعم جهود صندوق النقد العربي في التصويت على زيادة رأسمال المنصة بخمسين مليون دولار اضافية للمساعدة في توسيع اعمال المنصة ودعم فعالياتها".

كما التقى "عدداً من محافظي ورؤساء المؤسسات العربية، لتعزيز علاقات المصارف العراقية مع المصارف العربية من خلال اعتماد عددٍ من المصارف العراقية لتأسيس علاقات مصرفية وفتح فروع لعدد منها في تلك الدول".

وأشار البيان الى أن "(منصة بنى) هي نظام للمدفوعات العربية البينية مملوك بالكامل لصندوق النقد العربي، الذي يُعد العراق عضواً مؤسساً ومساهماً فاعلاً فيه".

وتهدف المنصة الى "تمكين المؤسسات المالية العربية، والبنوك المركزية والمصارف التجارية والإسلامية، من أداء المدفوعات فيما بينها بصورة آنية وموثوقة وبتكلفة مناسبة وفاعلية عالية تسهيل المدفوعات عبر الحدود".

كما تقدم المنصة للمشاركين "حلول دفع حديثة تتوافق مع المعايير والمبادئ الدولية ومتطلبات الامتثال الدولية، فمنذ إطلاقها شكلت خطوة هامة نحو تعزيز فرص التكامل الاقتصادي والمالي في المنطقة العربية ودعم الروابط الاستثمارية مع الشُركاء التجاريين للدول العربية حول العالم".

وأثناء كلمة رئيس مجلس ادارة الصندوق العربي عبد الرحمن الحميدي، قدم "شكره للبنك المركزي العراقي على دعمه المتواصل لإنجاح المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسويات المدفوعات العربية (منصة بُنى)".

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