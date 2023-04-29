2023/04/29 | 19:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أكد وزير النفط الايراني جواد أوجي، افتتاح مشاريع نفط وغاز بقيمة 15 مليار دولار في غضون السنة المالية الجارية (تنتهي 20 مارس/آذار 2024).

وأوضح الوزير أوجي في مراسم تدشين مشروع لمعالجة الغاز المصاحب في حقول النفط المشتركة في "خوزستان" جنوب غرب البلاد الجمعة، أن التدشين المستهدف للمشاريع بقيمة 15 مليار دولار يتلاءم مع شعار العام المعلن " السيطرة على التضخم ونمو الانتاج".

وحول المشروع المفتتح بيّن أنه نحو 400 الف برميل نفط يتم استخراجها يوميا من حقول " آزادكان" و"ياد آوران" و"ياران" وبقية الحقول، ولكن مع الاسف يتم إحراق الغاز المصاحب للنفط فيها.

وأضاف اليوم ومع تدشين مشروع "هويزة خليج فارس" لمعالجة الغاز، سيتم معالجة الغازات الحامضة والسامة التي تؤثر بدورها على بيئة " خوزستان"، وبعد اخضاعها للمعالجة وتحليتها واضافة التركيبات الخفيفة اليها، سيتم ضخ الغاز الحلو بالشبكة العامة للبلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران تدشن مشاريع نفط وغاز بـ 15 مليار دولار) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران تدشن مشاريع نفط وغاز بـ 15 مليار دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).