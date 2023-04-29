2023/04/29 | 19:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس الجمهورية يلتقي بمرشد الثورة الإسلامية في إيران المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية يلتقي بمرشد الثورة الإسلامية في إيران) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية يلتقي بمرشد الثورة الإسلامية في إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).