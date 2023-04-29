نائبة: رفع المنافع الاجتماعية لـ10 مليون دولار سيغير واقع الخدمات بالمحافظات النفطية

2023/04/29 | 19:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اعتبرت عضو لجنة النفط والغاز النيابية النائبة عن محافظة البصرة انتصار الموسوي، اليوم السبت، رفع مبالغ المنافع الاجتماعية الى عشرة مليون دولار لكل حقل، بأنها ستغير واقع الخدمات بالمحافظات التي تحتوي على حقول نفطية.

وقالت الموسوي لـ"بغداد اليوم"، إن "رفع مبالغ المنافع الاجتماعية من خمسة مليون دولار الى عشرة مليون دولار بادرة مهمة لتقديم الخدمات للمناطق في البصرة وتنفيذ مشاريع مهمة وستراتيحية بالمحافظة وباقي المحافظات التي لديها حقول نفطية".

وأضافت الموسوي ان "خطوات وزير النفط حيان عبد الغني السواد تتماشى مع خطة الحكومة باستثمار الغاز وتحليته وإنهاء التلوث البيئي في العراق والبصرة على وجه الخصوص"، مبينة أن "هذه الخطط والتي بدأ العمل عليها ورغم قصر المدة التي تولى فيها السواد إدارة وزارته الا انها في طريق التنفيذ والإنجاز".

وأضافت انهم "كنواب داعمون للوزير في تنفيذ الخطط التي اطلع اللجنة (النفط والغاز النيابية) عليها بغية تنفيذها ومنع اي ضغط يمارس عليه"، مبينة ان "ما تم اعداده من خطط تتماشى مع توجهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في استثمار الغاز".

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