ديالى تسجل صفر “دكات عشائرية” خلال الثلث الاول من 2023

2023/04/29 | 19:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت مديرية شؤون العشائر في ديالى، السبت، عن عدم تسجيل اي دكة عشائرية خلال الثلث الاول من 2023.

وقال مدير شؤون العشائر في ديالى العميد علي محمود الربيعي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ،ان” سجل ديالى الامني لم يسجل اي دكة عشائرية خلال الثلث الاول من 2023 بشكل رسمي لافتا الى ان ملف الدكات تم تجاوزه بشكل كبير بسبب تعاون وتفهم شيوخ العشائر لخطورته ومساعيهم الحثيثة في انهاء اي محاولة في هذا الاتجاه”.

واضاف،ان” عشائر ديالى اتفقت فيما بينها قبل اشهر على ادانة اي محاولة للدكة واعتباره فعل خارج عن القانون نظرا ما يسببه من رعب للاطفال والنساء ويقود الى اشكاليات كبيرة تتعلق بالامن والاستقرار ويؤدي الى سقوط الابرياء”.

واشار الى ان” عدم تسجيل ديالى اي حادث للدكة العشائرية خطوة ايجابية تعزز الاستقرار وتعطي طمأنينة عالية”.

وكانت عشائر ديالى اقرت قبل اشهر بمنع الدكات العشائرية لاي سبب ودعت القوات الامنية الى استخدام كل الاجراءات القانونية بحق المتورطين بها”.

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