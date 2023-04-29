الكشف عن اتفاق سابق يتيح للسوداني اجراء التعديل الوزاري دون مباحثات

2023/04/29 | 19:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر النائب عن كتلة ائتلاف دولة القانون محمد الزيادي، السبت، ممارسة بعض القوى السياسية الضغوط على رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لإبقاء وزرائهم الفاشلين بالخطأ الاستراتيجي، مبينا ان تحالف إدارة الدولة منح السوداني صلاحيات استبدال الوزراء دون العودة اليه.

وقال الزيادي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان ” ما يدور في وسائل الاعلام حول استبدال عدد من الوزراء والمحافظين غير الكفوئين غير صحيح في الوقت الراهن كون الحكومة لم تشرع بمناقشة تقرير اللجنة المكلفة بتقييم المسؤولين”.

وأضاف ان ” قوى تحالف إدارة الدولة عندما اتفقت على تسمية السوداني رئيسا للحكومة اتفقت ايضا على عدم التدخل في عمل الحكومة خاصة في موضوع استبدال الوزراء والمحافظين وغيرهم من المسؤولين بالدرجات الخاصة”.

وشدد الزيادي بان ” ائتلافه سيمنع أي تدخل ان حصل مهما كانت أسبابه وسيرفضه رفضا قاطعا”.

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