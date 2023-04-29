2023/04/29 | 19:19 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 29 أبريل، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أشاد الرئيس السوري بشار الأسد، بالوساطة الصينية في التقريب بين...

ظهرت المقالة الأسد يشيد بالوساطة الصينية بين السعودية وإيران: استقرار للشرق الأوسط أولاً على المسلة.

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