تظاهرة لأفغانيات احتجاجا على اعتراف دولي محتمل بطالبان

2023/04/29 | 19:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهرت أكثر من عشرين امرأة لفترة وجيزة في كابول، السبت، احتجاجا على اعتراف دولي محتمل بحكومة طالبان، وذلك قبل يومين من اجتماع للأمم المتحدة، وفق ما أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس.

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