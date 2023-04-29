2023/04/29 | 19:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لليوم الثاني على التوالي، شهدت العديد

من مدارس التعليم العام الكويتية غيابا

جماعيا للتلاميذ بعد عطلة عيد الفطر، في

حين التزم المعلمون والإداريون بالدوام

في مختلف المناطق التعليمية.

وأكد مصدر تربوي مس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لليوم الثاني في الكويت.. غياب جماعي لطلبة المدارس الحكومية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لليوم الثاني في الكويت.. غياب جماعي لطلبة المدارس الحكومية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).