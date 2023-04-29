مصر: الحكم بالإعدام على إعلامي شهير

2023/04/29 | 19:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكمت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة أمن

الدولة العليا في مصر، المنعقدة بمجمع

محاكم بدر، اليوم السبت، بالسجن المؤبد

على الإعلامي المصري معتز مطر و4 آخرين

بقضية متعلقة بالإرهاب.

وصدر القرار حول القضية رق

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