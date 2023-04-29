كيوكوشنكاي العراق يحقق نتائج نوعية في تحدي الـ50 نزالاً بإيران

2023/04/29 | 19:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق منتخب كيوكوشنكاي العراق، اليوم

الجمعة، نتائج نوعية في تحدي الـ50

نزالاً، والذي أقيم في إيران.

وأحرز اللاعبون (مصطفى وهيب، محمد صلاح،

منتظر فاضل، وعلي عمار) المركز الأول في

التحدي.

وشارك في التحد

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