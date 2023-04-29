رئيس مجلس الشورى الإيراني يؤكد استمرار دعم بلاده للشعب العراقي

2023/04/29 | 19:57 - المصدر: بغداد اليوم

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التقى الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد مساء اليوم السبت مع رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف وتباحث معه حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ووصل الرئيس العراقي إلى طهران صباح اليوم السبت على رأس وفد رفيع المستوى والتقى الرئيس الايراني وعقد معه جولة من المباحثات .

وتتصدر قضية النهوض بمستوى التعاون الثنائي بين ايران والعراق برنامج المباحثات بين الرئيسين الايراني والعراقي.

من جانبه اكد رئيس الجمهورية خلال لقائه رئيس مجلس الشورى الإيراني أهمية تعزيز التعاون الثنائي في القضايا التي تهم الطرفين والملفات والمجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك

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